За мошенничество в сфере страхования будут судить жителя Ингушетии

По информации пресс-службы ведомства, следствием установлено, что в период до 15 августа 2019 года обвиняемый создал и возглавил организованную преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть хищением имущества компаний путем обмана относительно наступления страхового случая.

Отмечается, что согласно преступному сговору, фигурант с использованием своих родственных и дружеских связей подбирал транспортные средства для участия в инсценировке дорожно-транспортных происшествий, а также документы физических лиц для использования их в качестве участников ДТП.

В период с августа 2019 года по сентябрь 2020 года на территории республики организованной преступной группой совершены не менее 16 фактов мошенничества в сфере автострахования. В результате, материальный ущерб причинен страховым компаниям АО «Макс» в сумме более 3 млн рублей, СПАО «Ингосстрах» — около 4 млн рублей и АО «Группа Ренессанс Страхование» — 400 тысяч рублей.

С 4 декабря 2020 по 14 апреля 2021 года мужчина находился в федеральном розыске и был задержан в ходе обыска в своем домовладении.

Свою вину обвиняемый признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, для рассмотрения по существу, уголовное дело направлено в суд

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной преступной группы продолжается.