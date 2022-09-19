МЧС

За неделю огнеборцы Ингушетии 6 раз привлекались на тушение пожаров

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В период с 13 по 19 сентября сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз привлекались на тушение пожаров, погибли два человека, спасены — 2 и эвакуированы также двое.

Сотрудниками чрезвычайного ведомства проводились с жителями региона разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 430 человек. С журналистами проведено два мероприятия о деятельности главного управления.

В МЧС призвали жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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