За неделю огнеборцы Ингушетии 6 раз привлекались на тушение пожаров

Сотрудниками чрезвычайного ведомства проводились с жителями региона разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 430 человек. С журналистами проведено два мероприятия о деятельности главного управления.

В МЧС призвали жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.