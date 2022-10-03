За неделю огнеборцы Ингушетии спасли на пожарах двух человек
В период с 26 сентября по 3 октября огнеборцы Ингушетии пять раз привлекались на тушение пожаров, спасено два человека, 2 эвакуировано.
Сотрудниками ГУ МЧС по республике с жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 1120 человек. С журналистами проведено два мероприятия о деятельности чрезвычайного ведомства.
В МЧС призвали жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.