За неделю огнеборцы Ингушетии спасли на пожарах двух человек

Сотрудниками ГУ МЧС по республике с жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 1120 человек. С журналистами проведено два мероприятия о деятельности чрезвычайного ведомства.

В МЧС призвали жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.