За неделю пожарные Ингушетии спасли трех человек
С 5 по 11 декабря огнеборцы Ингушетии 3 раза привлекались на тушение пожаров, спасено три человека, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике.
Сотрудниками ГУ МЧС по региону с жителями проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 220 человек.
Также с журналистами проведено два мероприятия о деятельности Главного управления.
В ведомстве призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.