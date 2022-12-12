МЧС

За неделю пожарные Ингушетии спасли трех человек

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С 5 по 11 декабря огнеборцы Ингушетии 3 раза привлекались на тушение пожаров, спасено три человека, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике.

Сотрудниками ГУ МЧС по региону с жителями проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 220 человек.

Также с журналистами проведено два мероприятия о деятельности Главного управления.

В ведомстве призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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