МЧС

За неделю пожарными Ингушетии спасено 10 человек

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С 15 по 22 ноября текущего года пожарно-спасательные подразделения Ингушетии 3 раза привлекались на тушение пожаров, спасено 10 человек, эвакуировано — 20, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Отмечается, что для предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками чрезвычайного ведомства с жителями региона проводились разъяснительные беседы с охватом более 233 человек.

В МЧС призвали жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.

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