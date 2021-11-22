За неделю пожарными Ингушетии спасено 10 человек
С 15 по 22 ноября текущего года пожарно-спасательные подразделения Ингушетии 3 раза привлекались на тушение пожаров, спасено 10 человек, эвакуировано — 20, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Отмечается, что для предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками чрезвычайного ведомства с жителями региона проводились разъяснительные беседы с охватом более 233 человек.
В МЧС призвали жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.