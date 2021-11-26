Коронавирус

За неделю ситуация с Covid-19 ухудшилась в Ингушетии и еще 12 регионах

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За неделю ситуация с Covid-19 ухудшилась в 13 регионах России, в двух зафиксировано улучшение. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

Речь идет о Волгоградской, Оренбургской, Сахалинской областях, Чечне, Чувашии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях. Улучшилась ситуация в республиках Алтай и Калмыкия, передает РЕН ТВ.

«По совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала «Стопкоронавирус. рф». Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию», — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер пояснила, что по поручению Президента России власти повысили планку охвата тестированием — не менее 300 человек на 100 тысяч населения.

При этом в целом по стране заболеваемость за неделю снизилась на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 тысяч населения.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг отметки в 51,8%. На прошлой неделе он составлял 50,2%.

За минувшие сутки по всей стране выявили 34 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1235 пациентов.

В целом за время пандемии в России Covid-19 заразились 9 502 879 человек, из них 270 292 человека скончались, 8 200 971 вылечились.

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