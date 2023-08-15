Пожар

За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии 19 раз привлекались на тушение пожаров

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Сотрудники МЧС по Ингушетии с 7 по 14 августа 19 раз привлекались на тушение пожаров, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

В целях предотвращения травматизма и гибели людей на пожарах, представителями чрезвычайного ведомства с жителями региона проводились разъяснительные беседы с охватом более 250 человек.

В ГУ МЧС по республике призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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