За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии более 30 раз привлекались к тушению пожаров

Представителями ГУ МЧС по республике с жителями проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 170 человек.

В Ингушетии все еще сохраняется высокая пожарная опасность, поэтому в чрезвычайном ведомстве призвали граждан ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем и не оставлять детей без присмотра.