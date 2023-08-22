За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии более 30 раз привлекались к тушению пожаров
В период с 14 по 21 августа сотрудники чрезвычайного ведомства по Ингушетии 33 раза привлекались на тушение пожаров, чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.
Представителями ГУ МЧС по республике с жителями проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 170 человек.
В Ингушетии все еще сохраняется высокая пожарная опасность, поэтому в чрезвычайном ведомстве призвали граждан ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем и не оставлять детей без присмотра.