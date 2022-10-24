Пожарная безопасность

За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии три раза привлекались на тушение пожаров

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С 17 по 23 октября сотрудники МЧС по Ингушетии три раза привлекались на тушение пожаров, спасено два человека.

С жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 390 человек. Также с журналистами проведено два мероприятия о деятельности чрезвычайного ведомства.

В МЧС призвали жителей не нарушать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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