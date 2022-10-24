За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии три раза привлекались на тушение пожаров

С жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 390 человек. Также с журналистами проведено два мероприятия о деятельности чрезвычайного ведомства.

В МЧС призвали жителей не нарушать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.