За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии три раза привлекались на тушение пожаров
С 17 по 23 октября сотрудники МЧС по Ингушетии три раза привлекались на тушение пожаров, спасено два человека.
С жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 390 человек. Также с журналистами проведено два мероприятия о деятельности чрезвычайного ведомства.
В МЧС призвали жителей не нарушать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.