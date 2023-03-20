Пожар

За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров

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На минувшей неделе сотрудники МЧС по республике семь раз выезжали на тушение пожаров, эвакуирован один человек, жертв и пострадавших нет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

С жителями региона, в целях предотвращения травматизма и гибели людей из-за возгораний, проводились разъяснительные беседы с охватом более 220 человек.

В ГУ МЧС по республике призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту, а также не оставлять детей без присмотра.

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