За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров

С жителями региона, в целях предотвращения травматизма и гибели людей из-за возгораний, проводились разъяснительные беседы с охватом более 220 человек.

В ГУ МЧС по республике призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту, а также не оставлять детей без присмотра.