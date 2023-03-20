За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров
На минувшей неделе сотрудники МЧС по республике семь раз выезжали на тушение пожаров, эвакуирован один человек, жертв и пострадавших нет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
На минувшей неделе сотрудники МЧС по республике семь раз выезжали на тушение пожаров, эвакуирован один человек, жертв и пострадавших нет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
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