За несколько лет в Ингушетии высадили около 10 тыс. деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

«За четыре года действия экологической программы в регионе было высажено порядка 10 тысяч деревьев. За это время участниками акции стали более 6 тысяч человек, это и представители власти, волонтеры, студенты, школьники и просто небезразличные жители региона. В нынешнем году акция, реализуемая в рамках нацпроекта «Экология», стартовала в августе, за неполные полгода в Ингушетии удалось посадить более 1 тыс. сеянцев лесных культур. Предпочтение в этом году было отдано таким видам деревьев, как клен, липа, ясень и павлоний», — говорится в сообщении.

Общая территория посадок в 2022 году составила в республике около 5 га — молодые деревца появились на территории различных социальных объектов, школ, спортивных объектов, а также в зонах отдыха населенных пунктов региона.

«В рамках акции «Сохраним лес» мною вместе с другими участниками были посажены деревья в Малгобеке, в Магасе, в других населенных пунктах. Кроме того, что мы озеленяем территории и создаем зоны отдыха для местных жителей, такие акции носят и воспитательный характер. Мы учим наше подрастающее поколение бережно относиться к окружающей среде, участвовать в ее сохранении. Посвящая эти акции памяти участников ВОВ, военнослужащим, погибшим в СВО, мы показываем пример молодому поколению, как надо чтить память героев, уважать их и стремиться быть похожими на них. Ингушетия будет продолжать участие в акции и работать над сохранением наших лесов в рамках нацпроекта «Экология», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что центральное мероприятие акции «Сохраним лес» в 2022 году состоялось в городе воинской славы Малгобеке вдоль автомобильной дороги. На этой территории было высажено порядка 500 саженцев, а сама посадка была посвящена ингушским военнослужащим, которые не пожалели жизни, защищая интересы России в ходе специальной военной операции на Украине.

Всего в лесовосстановительных мероприятиях в этом году приняли участие около 1,5 тыс. жителей Ингушетии. Акцию активно поддержал руководитель республики.

Общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84 тыс. га, это почти 22% общей площади региона. 78 тыс. га из них покрыты лесом.

Напомним, что основной целью акции является не только сокращение непокрытых лесом площадей, но, и в первую очередь, привлечение внимания жителей страны к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств. Цель 2022 года — высадить в стране 70 млн деревьев. Акция «Сохраним лес» перешагнула основную отметку, теперь высажено 70 658 314 деревьев. Организаторами выступают АНО «Сад памяти», Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства. Поддержку мероприятия обеспечил Фонд президентских грантов.