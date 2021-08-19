За невыполнение предвыборных обещаний депутатам может грозить уголовная ответственность

К ответственности планируется привлекать депутатов государственных и муниципальных представительных органов.

Под невыполнением предвыборного обещания понимается непринятие всех зависящих от лица мер для обеспечения выполнения предвыборного обещания, которое было включено в предвыборную программу кандидата или выдвинувшей его партии.

Авторы законопроекта предлагают депутатов, которые не выполнят свое обещание избирателям, наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.