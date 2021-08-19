Законопроект

За невыполнение предвыборных обещаний депутатам может грозить уголовная ответственность

0

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания, сообщает портал гарант. ру.

К ответственности планируется привлекать депутатов государственных и муниципальных представительных органов.

Под невыполнением предвыборного обещания понимается непринятие всех зависящих от лица мер для обеспечения выполнения предвыборного обещания, которое было включено в предвыборную программу кандидата или выдвинувшей его партии.

Авторы законопроекта предлагают депутатов, которые не выполнят свое обещание избирателям, наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии запретил запуск алюминиевого завода из-за отсутствия очистных сооружений
Жительница Ингушетии попала под следствие за финансирование терроризма
Ингушетия участвует в десяти из двенадцати нацпроектов
Худрук ДК сельского поселения Плиево Ингушетии стала лауреатом фестиваля «Российский берег. Летний марафон»
Мэр столицы Ингушетии встретился с олимпийцами Мусой Могушковым и Мусой Евлоевым
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 260 человек
В Ингушетии после масштабной реконструкции открыли спортивно-тренировочный комплекс
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет квест, приуроченный ко Дню российского кино
Ингушский спортсмен Ислам Картоев стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе среди юниоров
В Сунже вслед за шлагбаумом перед мэрией избавились от конструкций, закрывавших центральную улицу
Фонды краеведческого музея Ингушетии пополнились новыми экспонатами

Главное

Яндекс.Метрика

 