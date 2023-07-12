Оружие

За незаконное хранение гранаты и патронов будут судить жителя Ингушетии

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За незаконное хранение взрывного устройства и боеприпасов будут судить жителя Малгобекского района республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что обвиняемый приобрел и хранил по месту своего жительства в сельском поселении Пседах ручную гранату с запалом, а также два автоматных патрона калибра 7,62×39 мм. Они были обнаружены и изъяты сотрудниками управления ФСБ России по республике в апреле текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд.

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