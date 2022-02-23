За незаконное хранение гранаты и пистолета двое жителей Ингушетии ответят в суде
В Назрановском районе Ингушетии правоохранители задержали двух местных жителей за незаконное хранение гранаты и пистолета, сообщает пресс-служба регионального МВД.
«В рамках операции «Оружие» у жителя Назрановского района изъяли переделанный в боевой пистолет марки «МР-79» с патронами 9 калибра. Также сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД совместно с коллегами из УФСБ России по республике у жителя сельского поселения Сурхахи изъята граната «Ф-1», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и статьи 223 УК России (незаконное хранение и изготовление оружия).