За незаконное хранение гранаты и пистолета двое жителей Ингушетии ответят в суде

«В рамках операции «Оружие» у жителя Назрановского района изъяли переделанный в боевой пистолет марки «МР-79» с патронами 9 калибра. Также сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД совместно с коллегами из УФСБ России по республике у жителя сельского поселения Сурхахи изъята граната «Ф-1», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и статьи 223 УК России (незаконное хранение и изготовление оружия).