За незаконное хранение самодельного пистолета и патронов задержан житель Малгобека Ингушетии
Самодельное огнестрельное оружие, без номерных обозначений, изготовленное на базе пистолета ПМ, и 8 патронов калибра 9 мм нашли у жителя Малгобека правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
По данным эксперта, пистолет относится к категории нестандартного нарезного оружия и пригоден для стрельбы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, он водворен в изолятор временного содержания.
В МВД по республике напомнили, что за незаконное хранение оружия, его основных частей, можно получить реальный срок. При этом граждане, добровольно сдавшие его, в соответствии с примечанием к вышеназванной статье УК, освобождаются от уголовной ответственности.