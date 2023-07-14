Оружие

За незаконное хранение самодельного пистолета и патронов задержан житель Малгобека Ингушетии

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Самодельное огнестрельное оружие, без номерных обозначений, изготовленное на базе пистолета ПМ, и 8 патронов калибра 9 мм нашли у жителя Малгобека правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным эксперта, пистолет относится к категории нестандартного нарезного оружия и пригоден для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, он водворен в изолятор временного содержания.

В МВД по республике напомнили, что за незаконное хранение оружия, его основных частей, можно получить реальный срок. При этом граждане, добровольно сдавшие его, в соответствии с примечанием к вышеназванной статье УК, освобождаются от уголовной ответственности.

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