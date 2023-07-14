За незаконное хранение самодельного пистолета и патронов задержан житель Малгобека Ингушетии

По данным эксперта, пистолет относится к категории нестандартного нарезного оружия и пригоден для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, он водворен в изолятор временного содержания.

В МВД по республике напомнили, что за незаконное хранение оружия, его основных частей, можно получить реальный срок. При этом граждане, добровольно сдавшие его, в соответствии с примечанием к вышеназванной статье УК, освобождаются от уголовной ответственности.