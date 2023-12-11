Приговор

За незаконное ношение пистолета осужден житель Ингушетии

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За незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов в нему осужден 43-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Переделанный из сигнального в огнестрельный пистолет, а также два патрона к нему калибра 9×18 мм, пригодные для производства выстрелов, были обнаружены правоохранителями в ходе личного досмотра мужчины в феврале текущего года в столице республики.

Магасский районный суд приговорил фигуранта к одному году и 9 месяцам лишении свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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