За незаконное ношение пистолета осужден житель Ингушетии

Переделанный из сигнального в огнестрельный пистолет, а также два патрона к нему калибра 9×18 мм, пригодные для производства выстрелов, были обнаружены правоохранителями в ходе личного досмотра мужчины в феврале текущего года в столице республики.

Магасский районный суд приговорил фигуранта к одному году и 9 месяцам лишении свободы с отбыванием в колонии-поселении.