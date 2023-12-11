За незаконное ношение пистолета осужден житель Ингушетии
За незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов в нему осужден 43-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.
Переделанный из сигнального в огнестрельный пистолет, а также два патрона к нему калибра 9×18 мм, пригодные для производства выстрелов, были обнаружены правоохранителями в ходе личного досмотра мужчины в феврале текущего года в столице республики.
Магасский районный суд приговорил фигуранта к одному году и 9 месяцам лишении свободы с отбыванием в колонии-поселении.