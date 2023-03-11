За незаконное подключение к газопроводу житель Ингушетии отработает 200 часов

Установлено, что мужчина, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в октябре минувшего года повторно с использованием резинового шланга совершил незаконное подключение домовладения к газопроводу.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК России и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде обязательных работ.