Прокуратура

За незаконное подключение к газопроводу житель Ингушетии отработает 200 часов

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За незаконное подключение к газопроводу житель города Малгобека отработает 200 часов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что мужчина, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в октябре минувшего года повторно с использованием резинового шланга совершил незаконное подключение домовладения к газопроводу.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК России и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде обязательных работ.

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