Приговор

За незаконную рубку деревьев житель Ингушетии получил условный срок

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45-летний житель Сунженского района Ингушетии получил условный срок за «незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что мужчина 22 апреля этого года, в целях личной заинтересованности, находясь на участке лесистой местности на окраине сельского поселения Нестеровское при помощи бензопилы совершил незаконную рубку одного дерева породы «ольха», длиной более 6 метров. Он же через несколько дней срубил второе дерево породы «граб», длиной более 8 метров, причинив ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму более 52 тыс. рублей.

Приговором Сунженского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд взыскал с осужденного всю сумму причиненного лесничеству ущерба.

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