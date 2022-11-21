За незаконную рубку деревьев житель Ингушетии получил условный срок

Установлено, что мужчина 22 апреля этого года, в целях личной заинтересованности, находясь на участке лесистой местности на окраине сельского поселения Нестеровское при помощи бензопилы совершил незаконную рубку одного дерева породы «ольха», длиной более 6 метров. Он же через несколько дней срубил второе дерево породы «граб», длиной более 8 метров, причинив ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму более 52 тыс. рублей.

Приговором Сунженского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд взыскал с осужденного всю сумму причиненного лесничеству ущерба.