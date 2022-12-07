Приговор

За незаконный оборот золота пожилой житель Ингушетии получил условный срок

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63-летний житель Ингушетии признан виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в любом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что мужчина в 2010 году незаконно приобрел и хранил по месту жительства золото в виде 5 слитков, массой около 4 кг, стоимостью более 12,1 млн рублей, до изъятия сотрудниками УФСБ по региону в июле этого года.

Приговором Назрановского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Изъятое у осужденного золото обращено в доход государства.

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