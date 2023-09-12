Оружие

За незаконный сбыт пистолета Макарова будут судить жителя Ингушетии

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В незаконном сбыте огнестрельного оружия обвиняется 44-летний житель Назрановского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

В марте текущего года в сельском поселении Али-Юрт в салоне своего автомобиля мужчина продал «условному закупщику», который находился под контролем правоохранителей, пистолет Макарова без патронов и с глушителем за 45 тыс. рублей.

В отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.

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