За незаконный сбыт пистолета Макарова будут судить жителя Ингушетии
В незаконном сбыте огнестрельного оружия обвиняется 44-летний житель Назрановского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
В марте текущего года в сельском поселении Али-Юрт в салоне своего автомобиля мужчина продал «условному закупщику», который находился под контролем правоохранителей, пистолет Макарова без патронов и с глушителем за 45 тыс. рублей.
В отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.