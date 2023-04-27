За объекты благоустройства в Ингушетии за две недели проголосовало 10 тыс. человек

Как сообщили в Минстрое республики, этот показатель почти в два раза выше прошлогодних данных. В топе лидеров город Сунжа, на втором месте Малгобек, тройку муниципалитетов замыкает Назрань.

Отмечается, что неоценимый вклад в реализацию проекта вносят волонтеры, которые работают во всех муниципалитетах республики. Это неравнодушные к своему городу молодые люди, которые на местах проводят агитационную работу с населением и помогают проголосовать на сайте za. qorodsreda. ru.

В текущем году на голосование выставлено 53 общественные территории в 9 муниципальных образованиях. Города республики выставили на голосование по 9 общественных территорий, а районы по две. В ходе голосования будет выбрано 39 общественных пространств.

Напомним, данные территории будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2024 год.