За оправдание терроризма на жителя Ингушетии завели дело
В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Отмечается, что в декабре прошлого года подозреваемый, находясь на территории Сирии, разместил на принадлежащем ему канале в одном из мессенджеров видеозапись, в которой пропагандировал деятельность участников НВФ, объявленных в международный розыск за совершение вооруженного нападения на мирных граждан в СКФО.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и центра противодействия экстремизму МВД России по республике.
В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, фигурант объявлен в международный розыск.