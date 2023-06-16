Следком

За оправдание терроризма на жителя Ингушетии завели дело

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Отмечается, что в декабре прошлого года подозреваемый, находясь на территории Сирии, разместил на принадлежащем ему канале в одном из мессенджеров видеозапись, в которой пропагандировал деятельность участников НВФ, объявленных в международный розыск за совершение вооруженного нападения на мирных граждан в СКФО.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и центра противодействия экстремизму МВД России по республике.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, фигурант объявлен в международный розыск.

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