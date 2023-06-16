За оправдание терроризма на жителя Ингушетии завели дело

Отмечается, что в декабре прошлого года подозреваемый, находясь на территории Сирии, разместил на принадлежащем ему канале в одном из мессенджеров видеозапись, в которой пропагандировал деятельность участников НВФ, объявленных в международный розыск за совершение вооруженного нападения на мирных граждан в СКФО.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и центра противодействия экстремизму МВД России по республике.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, фигурант объявлен в международный розыск.