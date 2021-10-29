За оправдание терроризма житель Ингушетии не сможет два года вести паблики в соцсетях
Жителя сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии признали виновным в размещении в соцсетях материалов, оправдывающих деятельность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Ему грозит штраф в 40 тысяч рублей с запретом на 2 года администрировать паблики в соцсетях, сообщили газете «Ингушетия» в ЦПЭ МВД по РИ.
«Южный окружной военный суд признал виновным 19-летнего жителя с. п. Экажево за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Молодой человек являлся администратором публичной группы в социальной сети „ВКонтакте“, в которой в феврале 2020 года разместил информационные материалы, оправдывающие деятельность международной террористической организации „Исламское государство“ (запрещена в России)», — сказал собеседник.
В ходе судебного заседания его вина доказана, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с запретом на 2 года администрировать информационные ресурсы в сети Интернет.