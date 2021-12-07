Штраф

За отказ пройти медицинское освидетельствование с жителя Ингушетии взыскали штраф 30 тыс. рублей

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Судебные приставы взыскали с 27-летнего жителя Сунженского района Ингушетии штраф в размере 30 тыс. рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, ранее сотрудники Госавтоинспекции заподозрили автолюбителя в том, что он находится за рулем нетрезвым. Мужчине предъявили требование о прохождении медицинского освидетельствования, однако он отказался, совершив тем самым административное правонарушение.

Суд признал автолюбителя виновным в невыполнении требования правоохранителей и назначил наказание в виде штрафа.

Добровольно долг мужчина не погашал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику. Только после принятых мер должник поспешил уплатить административный штраф, а также исполнительский сбор.

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