За период пандемии в Ингушетии умерло 365 человек с Covid-19

На 27 октября в республике проведено 500 104 скрининговых исследования, 23 345 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки).

Выздоровело — 21 420 человек (+61 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 77.

401 человек госпитализирован, 164 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 49 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 33 — на ИВЛ.

1159 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.