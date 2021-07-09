В ведомстве напомнили, что ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а за покупку и хранение такого «документа» — до одного года лишения свободы. Также следует обратить внимание на то, что при приобретении поддельного сертификата о вакцинации есть вероятность стать жертвой мошенников — заплатить деньги, а документ не получить, говорится в релизе.

В МВД также подчеркнули, что обладатель поддельной справки, оказавшийся источником инфекции, может быть привлечен к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы), а в случае гибели человека при данных обстоятельствах (заразившегося от него) нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан сообщать о ставших им известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефонам: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28, либо обратиться в ближайший территориальный отдел внутренних дел.