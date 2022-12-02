За покушение на сбыт героина в Ингушетии будут судить иностранца

По версии следствия, злоумышленник, в декабре 2021 года, по предварительному сговору с другим лицом, разместил в 6 тайниках на территории города Назрани, расфасованное в пакетики наркотическое средство-героин, общей массой 6,18 гр.

При этом координаты с указанием местонахождения «закладок» он направлял своему сообщнику, посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет», а тот в свою очередь должен был направлять информацию потенциальным покупателям. С каждой «закладки» обвиняемому полагались 300 рублей.

Однако, довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан правоохранителями с поличным и при нем также был обнаружен героин, массой 5,42 грамма, который он не успел разместить в тайниках.

Дело будет рассматривать Магасский районный суд.

В отношении его подельника уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.