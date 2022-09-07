За полгода в Ингушетии оформлено вкладов на 1,2 млрд рублей

Об этом сообщил управляющий Ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин на совещании в правительстве республики.

Бударин отметил, что для жителей региона доступна онлайн-оплата в более чем 1 тыс. локациях с помощью устройств самообслуживания Сбера, POS-терминалов и по QR-коду.

Кроме этого, банк регулярно улучшает условия по потребительским кредитам и ипотеке, снижает процентные ставки и требования к возрасту заемщика, внедряет новые программы ипотечного кредитования. В том числе сегодня можно улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру.

Бударин обратил внимание, что в партнерстве со Сбером бизнес Ингушетии наращивает производственные мощности в АПК, активно строит новые туристические и торговые объекты, расширяет списки российских и зарубежных партнеров, внедряет самые современные цифровые решения. Сегодня с банком работают свыше 3300 компаний республики, где около 2700 — представители малого бизнеса.

Для дополнительной поддержки предпринимательства банк в августе начал принимать заявки по 2 новым льготным программам финансирования. Это программа поддержки кредитования инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса, реализованная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Также для малого и среднего бизнеса уже доступна программа с господдержкой «Стимулирование кредитования субъектов МСП», информирует пресс-служба Главы и правительства региона.