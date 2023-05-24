Взятка

За попытку дачи взятки полицейскому пенсионерка в Ингушетии получила условный срок

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В приготовлении к даче взятки должностному лицу признана виновной 62-летняя жительница республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в ноябре прошлого года, находясь в помещении кафе в сельском поселении Троицкое Сунженского района, женщина предприняла попытку дачи взятки в размере 20 тыс. рублей правоохранителю за не привлечение к уголовной ответственности, в связи с реализацией контрафактного алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Полицейский от денег отказался и зафиксировал преступление.

По уголовному делу проведены необходимые следственные действия. Приговором суда пенсионерка признана виновной, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком — 2 года.

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