За попытку дачи взятки полицейскому пенсионерка в Ингушетии получила условный срок

В ведомстве отметили, что в ноябре прошлого года, находясь в помещении кафе в сельском поселении Троицкое Сунженского района, женщина предприняла попытку дачи взятки в размере 20 тыс. рублей правоохранителю за не привлечение к уголовной ответственности, в связи с реализацией контрафактного алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Полицейский от денег отказался и зафиксировал преступление.

По уголовному делу проведены необходимые следственные действия. Приговором суда пенсионерка признана виновной, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком — 2 года.