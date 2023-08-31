За попытку дать взятку сотруднику УФСБ жителю Ингушетии ужесточили наказание

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, Верховный суд региона рассмотрел апелляционное представление прокуратуры республики на приговор Магасского районного суда от 23 марта этого года в отношении 54-летнего местного жителя, осужденного за покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Установлено, что в августе прошлого года мужчина, зная о том, что сотрудниками УФСБ по Ингушетии проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование обстоятельств хищения денег его супругой, являющейся заведующей ДОУ, выделенных для оплаты труда работников, предложил взятку в размере 2 млн рублей оперуполномоченному силового ведомства. Таким образом, он попытался предотвратить привлечение к уголовной ответственности супруги.

Сотрудник УФСБ доложил своему непосредственному начальнику о склонении его к совершению коррупционного преступления. Передача взятки происходила 4 августа 2022 года в Магасе в автомобиле должностного лица под контролем правоохранителей, после обвиняемый был задержан на месте.

Приговором Магасского районного суда обвиняемому было назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Прокурором, участвовавшем при рассмотрении уголовного дела, на данный приговор было внесено апелляционное представление ввиду мягкости назначенного наказания.

ВС республики, назначенное судом первой инстанции наказание изменено на лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.