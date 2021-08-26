Инвестпроекты

За последние два года в Ингушетии начали работать 10 крупных предприятий

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Десять крупных предприятий начали функционировать в Ингушетии за последние два года, на стадии реализации находятся еще больше десятка инвестпроектов, сообщил РИА Новости Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«За последние два года мы подняли десять промпредприятий, самые крупные из которых — швейная фабрика «4БРА» на 1500 рабочих мест, обувная фабрика «Фелидже Пэллэ», завод алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат и флагман нашего производства — птицеводческий комплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год», — сказал Калиматов.

Он добавил, что в регионе реализуется еще более десяти инвестиционных проектов. «В ближайшее время планируем запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд», а также завершить реконструкцию комбината строительных материалов», — отметил Глава региона.

Калиматов выделил два новых для региона проекта. «Это создание креативного кластера на базе центра кластерного развития АНО «Мой бизнес», в основе деятельности которого лежит творчество ремесленников, художников, дизайнеров. И еще один проект: строительство предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

По его словам, в республике выстроена эффективная система поддержки инвестиционной деятельности, созданы региональные институты развития, ведется сопровождение инвестпроектов, в результате объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил более 21,7 миллиарда рублей.

«Мы ожидаем, что в этом году он увеличится на 10%», — подчеркнул Глава Ингушетии.

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