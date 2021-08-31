За последние три недели в Ингушетии снизилась заболеваемость Covid-19

По ее словам, это связано с ростом количества вакцинированного населения. За последний месяц количество людей, сделавших прививки, увеличилось на 12%, а заболеваемость снизилась с 597 до 396 человек.

К концу августа первым компонентом вакцины привито 129 160 человек (66,9% от общего количества полученной вакцины и 60,3% от количества подлежащего населения), вторым компонентом — 104 603.

Удельный темп вакцинации составляет 465 человек в день на 100 тыс. населения (по России — 235).

Торшхоева добавила, что республикой на конец минувшей недели получено 204 430 комплектов вакцины против коронавируса.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, Калиматов подчеркнул, что власти региона сегодня не должны допустить ухудшение ситуации с заболеваемостью Covid-19. Для этого, самое главное, должно быть тесное взаимодействие между Минздравом, Роспотребнадзором и правительством республики.