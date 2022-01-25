За повреждение камеры видеонаблюдения в СИЗО арестованный в Ингушетии получил новый срок в колонии

Судом установлено, что злоумышленник, являясь следственно-арестованным по уголовному делу за совершение хищения денежных средств, находясь в помещении ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по республике, нанес удары руками и привел в негодность камеру видеонаблюдения. Таким образом, причинив учреждению материальный ущерб на сумму более 6 тыс. рублей.

Карабулакский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда, назначил ему наказание в виде 2 лет 7 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.