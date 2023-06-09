Приговор

За повторное «пьяное вождение» житель Ингушетии отработает 200 часов

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За повторное «пьяное вождение» 31-летний житель Назрановского района Ингушетии отработает 200 часов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что мужчина в январе текущего года управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Его противоправные действия были пресечены дорожными полицейскими.

Приговором Назрановского районного суда, помимо обязательных работ фигурант лишен права управлять ТС на 1,5 года.

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