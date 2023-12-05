За повторное вождение в пьяном виде жителя Ингушетии лишили автомобиля

Ранее подвергнутый административному наказанию за езду в нетрезвом виде 40-летний мужчина в таком же состоянии снова сел за руль ВАЗ-21099. Он был отстранен от управления автомобилем госавтоинспектором на стационарном посту «Маяк-12».

Малгобекский городской суд приговорил фигуранта к 200 часам обязательных работ, запретив заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год. Также в доход государства конфискована его автомашина.