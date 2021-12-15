За повторную езду в нетрезвом виде жителя Ингушетии приговорили к 2 годам исправительных работ

«Судом установлено, что мужчина, будучи ранее судимым за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в сентябре 2021 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пьяный водитель был задержан сотрудниками полиции на Федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в городе Назрани», — отметили в прокуратуре.

Магасский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 20% заработка и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет.