Приговор

За повторную езду в нетрезвом виде жителя Ингушетии приговорили к 2 годам исправительных работ

0

43-летний житель города Назрани Ингушетии приговорен к двум годам исправительных работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Судом установлено, что мужчина, будучи ранее судимым за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в сентябре 2021 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пьяный водитель был задержан сотрудниками полиции на Федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в городе Назрани», — отметили в прокуратуре.

Магасский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 20% заработка и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Двое жителей Ингушетии попали под следствие за подготовку взрыва в зданиях силовых структур
Энергетики Ингушетии совместно с журналистами провели акцию «СМИ против энерговоров»
В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет научно-практическая конференция «Пути расширения АПК республики»
В Ингушетии пройдет республиканский этнический квест «Школьные бега»
Ингушскую молодежь будут обучать тактике выживания в условиях дикой природы в Доме Юнармии
Почти 2 млн рублей присвоила жительница Ингушетии с использованием поддельных платежных документов
Мухаммад Талдиев стал победителем Всероссийского фестиваля детского дзюдо в Санкт-Петербурге
Художник Хож-Ахмед Имагожев подарил ингушскому музею ИЗО картину «Древний Магас»
В метро Санкт-Петербурга запущен тематический поезд «Большое путешествие по Северному Кавказу»
Ингушетия вошла в ТОП-10 регионов России по результатам комплексного зачета по вольной борьбе
Пяти школьникам города Малгобека Ингушетии вручили первые паспорта

Главное

Яндекс.Метрика

 