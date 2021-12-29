За повторную «пьяную» езду житель Ингушетии оштрафован на 250 тыс. рублей и лишен прав
47-летни житель города Карабулака Ингушетии осужден к штрафу в размере 250 тыс. рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Судом установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в октябре 2021 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пьяный водитель был отстранен от управления автомобилем сотрудниками полиции.
Карабулакский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, учел наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей у осужденного.