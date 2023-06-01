За предотвращение якобы планируемых протестов в Ингушетии мошенник запросил 10 млн руб.

По словам собеседника издания, обвиняемый, представившись высокопоставленным федеральным чиновником, требовал у представителей региональных органов власти 10 млн рублей за помощь в предотвращении, якобы, планируемых акций протеста в республике. При попытке получения денег мошенник был задержан с поличным.

Также в ходе расследования уголовного дела получены дополнительные данные о попытках фигуранта оказать влияние на кадровые решения, принимаемые руководством Минкультуры Ингушетии и других высокопоставленных лиц региона.