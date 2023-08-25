За продажу контрафактного алкоголя будут судить жительницу Ингушетии

«На территории кафе «999» в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района женщина сбыла условному покупателю за 1200 рублей одну бутылку коньяка без соответствующих документов», — рассказал собеседник.

По его словам, в ходе осмотра изъяли 21 бутылку спиртосодержащей продукции разных наименований: 6 бутылок водки «Коноплянка» емкостью 0,5 литра; 6 бутылок водки «Архангельская» емкостью 0,7 литра; 2 бутылки коньяка «Кизлярский» емкостью 0,5 литра; 3 бутылки виски Fowler’s емкостью по 0,5 литра; 3 бутылки Sarajihvili емкостью по 0,5 литра и 1 бутылку «Сокровище Тифлиса» емкостью 0,5 литра.

Отмечается, что в действиях обвиняемой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).