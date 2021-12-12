За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 83 жителей Ингушетии
На 12 декабря в Ингушетии лабораторно подтверждено 27 153 случая заболевания коронавирусом (+83 за сутки).
За весь период пандемии Covid-19 умерло 445 человек, выздоровело 25 302 пациента (+51 за сутки).
По данным оперативного штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Всего умерло 289 483 человека, выписано по выздоровлении — 8 741 355.