Коронавирус

За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 83 жителей Ингушетии

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На 12 декабря в Ингушетии лабораторно подтверждено 27 153 случая заболевания коронавирусом (+83 за сутки).

За весь период пандемии Covid-19 умерло 445 человек, выздоровело 25 302 пациента (+51 за сутки).

По данным оперативного штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Всего умерло 289 483 человека, выписано по выздоровлении — 8 741 355.

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