За прошлый год в более 200 ДТП в Ингушетии погибло 57 человек

Ряд мероприятий проводится в республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» для снижения аварийности.

Так, между министерством промышленности и связи региона и МВД, через систему «Электронный бюджет», подписано нефинансовое соглашение, основная цель которого: уменьшение количества погибших в ДТП на 100 тысяч населения — до 11,04 человека, а на 10 тыс. автомобилей — до 4,84 человека к 2024 году.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации», в 2022 году изготовлены и размещены тематические материалы (баннеры, буклеты, передачи на ТВ и радио) по пропаганде безопасности дорожного движения.

Организован региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей такси, осуществлена поставка оборудования для проведения республиканского этапа конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», поставлен и будет скоро передан на баланс МВД по Ингушетии мобильный комплекс «Дозор-М 3» в целях обеспечения автоматического распознавания подложных номеров и проверки ТС по различным базам данных.

Во всех организациях отдыха и детских лагерях с участием госавтоинспекторов проведены уроки по профилактике дорожно-транспортного травматизма и по изучению детьми основ безопасности участия в дорожном движении.

«Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит не узковедомственный, а комплексный характер и подразумевает системный подход со стороны всех органов исполнительной власти, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, структур и ведомств субъекта, а также жителей республики — по части соблюдения ПДД», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

В совещании по вопросам снижения смертности на автомобильных дорогах приняли участие представители министерства транспорта России, МВД, федерального дорожного агентства, высшие должностные лица субъектов федерации.

«Количество аварий по стране снизилось на 23%: 2019 г. — 164 тыс., 2022 г. — 126 тыс. Раненых в 2019-м было 210 тыс., в 2022 г. — 159 тыс. Погибло также меньше жителей страны: в 2019 г. — 17 тыс., в прошлом году −14172. Это и есть наша работа», — отметил Хуснуллин.