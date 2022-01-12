УГИБДД

За «пьяную» езду без прав в Ингушетии задержан иностранец

0

В Ингушетии за «пьяную» езду задержан житель иностранного государства, который ранее был лишен прав, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что ингушские госавтоинспекторы на 575 км ФАД «Кавказ» остановили автомобиль «ВАЗ-21150», водитель которого, иностранный гражданин, отказался от освидетельствования на предмет опьянения.

За неповиновение сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) мужчина водворен в специальное помещение для задержанных лиц ОМВД по Назрановскому району, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России.

Автомобиль доставлен в УГИБДД МВД по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии зарегистрировался в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и «Твиттер»
На полигоне «Нестеровский» в Ингушетии проходят первые в этом году военные учения
Наиболее благоприятная ситуация с преждевременной смертностью наблюдается в Ингушетии
Экс-сотрудник прокуратуры и следователь из Ингушетии арестованы на три месяца
В Ингушетии выявлен новый штамм Covid-19 «омикрон»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на январь
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» состоялось очередное занятие для сотрудников
Житель Ингушетии обвиняется в нарушении ПДД после гибели в автоаварии его супруги и новорожденной дочери
За сутки в Ингушетии подтверждено 60 новых случаев Covid-19
В городе Сунжа Ингушетии продолжаются работы по реконструкции дорожного полотна по улице Висаитова в рамках нацпроекта
В 2022 году в Ингушетии появится «умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Главное

Яндекс.Метрика

 