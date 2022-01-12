За «пьяную» езду без прав в Ингушетии задержан иностранец
В Ингушетии за «пьяную» езду задержан житель иностранного государства, который ранее был лишен прав, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что ингушские госавтоинспекторы на 575 км ФАД «Кавказ» остановили автомобиль «ВАЗ-21150», водитель которого, иностранный гражданин, отказался от освидетельствования на предмет опьянения.
За неповиновение сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) мужчина водворен в специальное помещение для задержанных лиц ОМВД по Назрановскому району, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России.
Автомобиль доставлен в УГИБДД МВД по Ингушетии.