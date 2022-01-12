За «пьяную» езду без прав в Ингушетии задержан иностранец

Отмечается, что ингушские госавтоинспекторы на 575 км ФАД «Кавказ» остановили автомобиль «ВАЗ-21150», водитель которого, иностранный гражданин, отказался от освидетельствования на предмет опьянения.

За неповиновение сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) мужчина водворен в специальное помещение для задержанных лиц ОМВД по Назрановскому району, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России.

Автомобиль доставлен в УГИБДД МВД по Ингушетии.