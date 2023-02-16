За пять дней в Ингушетии собрали 80 тонн продуктов и вещей для пострадавших в Турции и Сирии

«По поручению Главы Ингушетии Махмуда- Али Калиматова во всех муниципальных образованиях региона с 11 по 15 февраля действовали пункты приема гуманитарной помощи. Активное участие в сборе и сортировке более 80 тонн гумпомощи в виде одежды, обуви, спальных комплектов, медикаментов, хозяйственных принадлежностей, продуктов питания приняли представители администрации, добровольцы, студенты колледжей города», — сказал сотрудник пресс-службы.

Собранная помощь до конца недели будет направлена в Турцию и Сирию для пострадавших от разрушительного землетрясения.

Власти Сунжи поблагодарили неравнодушных жителей республики, волонтеров, студентов за активное участие в сборе и расфасовке продуктов питания, одежды и лекарств для пострадавших.