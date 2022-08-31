За ранение ножом знакомого жителя Ингушетии осудили на три года

Установлено, что мужчина, в августе 2020 года, в город Назрани, на почве личных неприязненных отношений, нанес ножом своему знакомому удар в область брюшной полости, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью.

С учетом всех обстоятельств по делу, признания своей вины и позиции государственного обвинителя, Магасский районный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

С учетом рецидива преступления отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима