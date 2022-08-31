За ранение ножом знакомого жителя Ингушетии осудили на три года
32-летний житель Малгобекского района Ингушетии осужден к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Установлено, что мужчина, в августе 2020 года, в город Назрани, на почве личных неприязненных отношений, нанес ножом своему знакомому удар в область брюшной полости, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью.
С учетом всех обстоятельств по делу, признания своей вины и позиции государственного обвинителя, Магасский районный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
С учетом рецидива преступления отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима