За ранение полицейского житель Ингушетии получил условный срок
Вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Ингушетии. Он получил условный срок за «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Следствием и судом установлено, что вечером 9 марта 2021 года, в сельском поселении Нестеровское Сунженского района осужденный нарушал общественный порядок, находясь в нетрезвом состоянии.
На законное требование правоохранителей прекратить противоправное поведение он нанес ножом резаную рану руки одного из полицейских.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.