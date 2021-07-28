Приговор

За ранение полицейского житель Ингушетии получил условный срок

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Вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Ингушетии. Он получил условный срок за «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствием и судом установлено, что вечером 9 марта 2021 года, в сельском поселении Нестеровское Сунженского района осужденный нарушал общественный порядок, находясь в нетрезвом состоянии.

На законное требование правоохранителей прекратить противоправное поведение он нанес ножом резаную рану руки одного из полицейских.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

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