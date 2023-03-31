Контрафакт

За реализацию контрафактного алкоголя жителя Ингушетии привлекут к ответственности

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Против 43-летнего жителя города Сунжи возбуждено уголовное дело за реализацию контрафактного алкоголя, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Отмечается, что 23 марта этого года в кафе мужчина продал спиртное, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость.

По заключению экспертов, изъятый алкоголь не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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