За реализацию контрафактного алкоголя жителя Ингушетии привлекут к ответственности
Против 43-летнего жителя города Сунжи возбуждено уголовное дело за реализацию контрафактного алкоголя, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.
Отмечается, что 23 марта этого года в кафе мужчина продал спиртное, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость.
По заключению экспертов, изъятый алкоголь не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.