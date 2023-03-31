За реализацию контрафактного алкоголя жителя Ингушетии привлекут к ответственности

Отмечается, что 23 марта этого года в кафе мужчина продал спиртное, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость.

По заключению экспертов, изъятый алкоголь не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.