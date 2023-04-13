Приговор

За реализацию Тропикамида осужден житель Ингушетии

0

24-летний житель Назрани осужден за то, что в октябре 2021 года сбыл «условному закупщику» за 5 тыс. рублей два флакона сильнодействующего вещества Тропикамид, общей массой более 20 гр.

Ранее мужчина, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, приобрел для дальнейшего сбыта на территории республики сильнодействующие вещества.

Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии будут судить за убийство оппонента в ходе ссоры
В школе Росгвардии в Ингушетии провели мероприятие к Дню космонавтики
В Ингушетии появился первый центр общения для пожилых людей
Включение МегаФона в санкционный список США не отразится на абонентах сотовой компании
До 5 тыс. трансформаторов в год планируется выпускать на заводе в Ингушетии
Пенсионер в Ингушетии предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей
15 тыс. рабочих мест представят в Ингушетии на ярмарке трудоустройства
Калиматов принял участие в совещании по безопасности в СКФО под руководством секретаря Совбеза России
Старинная ручная мельница стала достоянием Дома народного творчества Ингушетии
В Ингушском госуниверситете прошел турнир по настольному теннису
В Ингушетии состоится фестиваль патриотической песни, посвященный Дню Победы

Главное

Яндекс.Метрика

 