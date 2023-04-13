За реализацию Тропикамида осужден житель Ингушетии

Ранее мужчина, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, приобрел для дальнейшего сбыта на территории республики сильнодействующие вещества.

Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Ингушетии.