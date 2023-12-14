Наркотики

За сбыт наркотиков более 6 лет назад будут судить жителя Ингушетии

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За незаконный сбыт наркотиков 54-летний житель республики предстанет перед судом, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 12 января 2017 года в сельском поселении Сурхахи Назрановского района мужчина сбыл условному покупателю на безвозмездной основе 3,61 грамма марихуаны. В тот же день по предварительному сговору с другим лицом он за 6 тыс. рублей продал уже героин — 1,37 г.

Уже в конце того же месяца аналогичным способом фигурант сбыл за 9 тыс. рублей 1,95 грамма героина.

После совершения преступлений обвиняемый скрылся от полицейских и был объявлен в розыск. Правоохранители задержали мужчину в сентябре этого года.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.

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