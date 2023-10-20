Приговор

За сбыт оружия и хранение сильнодействующих веществ осужден житель Ингушетии

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В незаконном сбыте оружия и боеприпасов, а также хранении сильнодействующих веществ с целью сбыта признан виновным 45-летний житель региона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле прошлого года в сельском поселении Вознесенске Малгобекского района, находясь в салоне автомашины «Лада Приора» в ходе оперативно-розыскного мероприятия мужчина сбыл «условному закупщику» за 30 тыс. рублей пистолет, снаряженный 7 патронами калибра 9×18 мм.

Также фигурант хранил для последующего сбыта 90 флаконов вещества «Тропикамид» и 170 капсул «Лирика». Две капсулы «Лирика» у него были при себе, остальные были обнаружены полицейскими во время проведения обыска в его домовладении и хозяйственных постройках в Назрани.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, назначил мужчине наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима.

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