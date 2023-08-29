Безопасность

За семь месяцев в ДТП в Ингушетии погибло 43 человека

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На 1 августа текущего года в Ингушетии зарегистрировано 104 ДТП, в которых погибло 43 человека и 176 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество ДТП уменьшилось на 8%, но число погибших и раненых возросло.

Об этом было сообщено заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина, в котором в режиме видеосвязи принял участие премьер-министр республики Владимир Сластенин.

«Тем не менее показатели по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, согласно действующему соглашению с МВД России у нас убывающие», — отметил глава правительства региона.

Также было отмечено, что в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Ингушетии «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации» до конца года запланированы мероприятия по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении, проведение регионального этапа VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей такси «Лучший водитель такси 2023 года», поставка мобильного комплекса «Дозор-М3» для обеспечения автоматического распознавания подложных номеров и проверки ТС по различным базам данных.

Параллельно во всех организациях отдыха и детских лагерях ведется работа с участием инспекторов УГИБДД по профилактике дорожно-транспортного травматизма и по изучению маленькими пешеходами основ безопасности дорожного движения.

«Необходимо отметить, что реализация указанных мероприятий предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к ДТП, повышение культуры на дорогах, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований ПДД», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

Марат Хуснуллин отметил, что для снижения смертности в ДТП сделано уже много, но нельзя расслабляться, так как постоянно растет интенсивность движения и количество автомобилей на дорогах. Кроме того, увеличивается количество людей, выбирающих автотранспорт при совершении туристических поездок по России.

Вице-премьер призвал глав регионов взять под личный контроль вопрос повышения безопасности детей и попросил рассмотреть возможность увеличения количества практических занятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях.

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